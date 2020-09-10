黎巴嫩貝魯特港大火冒出巨量濃煙　現場1個月前曾發生大爆炸

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美聯社報道，黎巴嫩貝魯特（Beirut）港口區域9月10日發生大火，現場冒出大量濃煙，事件引發附近居民再度恐慌，該港口在約1個月前曾發生造成眾多人傷亡的大爆炸。據路透社10日報道，目前未有即時傷亡報告。

現場冒出巨量濃煙（Reuters）

路透社引述軍方消息人士指，目前未知事故起因，但指事件中有一家藏有石油和輪胎的售庫着火。當地政府已展開救火工作，包括派出直升機。

黎巴嫩紅十字會負責人George Kettaneh說，沒有人受傷，不過他指有一些人因火災而呼吸困難。

黎巴嫩貝魯特港區倉庫之前在8月4日發生大爆炸，現場一度出現橙色的蘑菇雲，並造成大範圍建築物受損，事件中逾170人死亡，超過6000人受傷。

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