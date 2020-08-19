黎巴嫩前總理被殺案　聯合國特別法庭裁定一人罪成

黎巴嫩前總理哈里里（Rafik al-Hariri）在2005年死於炸彈襲擊事件，由聯合國成立的特別法庭在8月18日作出裁決，裁定其中一名疑犯恐怖襲擊及謀殺罪名成立。

黎巴嫩特別法庭原定在7日公布判決，但受到首都貝魯特（Beirut）港口倉庫4日發生大爆炸影響，因此延至18日頒布判詞。首席法官雷（David Re）在長達2600頁的裁決指出，在毫無合理疑點的情況下，裁定疑犯艾阿什（Salim Jamil Ayyash）的所有罪名成立。

判詞提到，艾阿什是策動襲擊的主要人物，他有意圖殺害哈里里，而且掌握包括使用炸藥等與襲擊有關的知識。因此法庭裁定艾阿什向哈里里及另外21人發動恐怖襲擊及謀殺罪名成立。至於另外三名被告則因為證據不足而罪名不成立。

黎巴嫩前總理哈里里的兒子薩阿德8月18日到荷蘭的聯合國特別法庭領取判決，他表示接受裁決，呼籲真主黨須負起責任。（Reuters）

法庭會在較後時間頒下刑期，艾阿什等4名被告都缺席審判。檢察官指他們與黎巴嫩的親伊朗的真主黨（Hezbollah）有聯繫，但法官指沒有證據顯示該黨或時任黎巴嫩政府涉及襲擊。

至於哈里里被殺的原因方面，法官沒指出誰人策動襲擊，僅指殺機很大機會在2005年2月2日之後才形成，當時黎巴嫩各政治團體同意要求敘利亞部隊即時撤出當地。

哈里里的兒子、同樣曾擔任總理的薩阿德（Saad al-Hariri）表示接受裁決，但強調在公義得到彰顯前都不會放棄，並要求真主黨負起責任。

哈里里生前是一位遜尼派穆斯林富商，在任總理時致力帶領國家走出內戰陰影，但其親西方及波斯灣內遜尼派國家的立場，則一直被視為威脅伊朗及敘利亞在當地發揮影響力。