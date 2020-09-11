【新冠肺炎】美媒：白宮忽略警告　美國防護裝備仍然短缺

美媒9月10日報道，美國白宮官員聲稱國內醫院具備所有醫療用品來對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，惟前線醫護人員、醫院官員及美國食品和藥物管理局（FDA）也指國內防護裝備短缺。美媒稱，白宮在疫情初期忽略有關防護裝備面臨短缺的嚴重警告，導致裝備不足。

美聯社10日的報道指，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在8月接受訪問時指，白宮每日也會回應有關醫護人員裝備不足的新聞，並送上裝備，華府有足夠裝備向民眾提供。但醫院管理層指，至今未能得到所需數量的口罩，FDA也將N95口罩納入最新的醫療用品短缺清單。

美國醫學會（American Medical Association）主席貝利（Susan Bailey）發聲明指，自3月紐約疫情大流行時起，N95口罩及其他防護裝備已開始短缺，供應鏈至今仍有壓力，情況在很多方面來說變得更差。

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報道稱，白宮除了沒有聽從裝備短缺的警告，更花了數個月才與口罩關鍵原料熔噴物料的生產商簽訂合約。生產商表示，華府目前仍未有作出必要的長期投資，以應付急升的需求。政府容許熔噴物料出口，導致口罩短缺，醫護被迫重用口罩。