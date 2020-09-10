【新冠肺炎】英國：太多無病徵人士前往做病毒檢測　未能應付需求

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，但檢查的增加亦對醫療系統造成負擔。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）9月9日表示，有太多無病徵的人尋求病毒測試，造成有需要的人無法得到檢測。

圖為9月7日，在英國博爾頓一個檢測中心內，前往檢測的民眾正自行採取樣本。（Reuters）

英國目前正提供免費檢查，讓有需要的國民進行病毒測試。但隨着疫情反彈，有愈來愈多的民眾批評政府檢測系統未能應付需求。包括分配部分人前往離家車程超過3小時的地點，或完全無法預約檢測。

英國國民保健署（NHS）檢測部門承認，實驗室目前已幾乎爆滿，並向公眾致歉。夏國賢亦表示，這可能需要數周時間才能解決，但他稱會造成短缺，其中一個理由是無病徵但前往測試的人正在增加。

「我們看見相關人士有25%的增長，無症狀的人不符合檢查條件，他們沒有理由前來檢測。」「我聽見有人說，因為下星期要放假，所以跑去測試。這不是接受檢測的理由。」

夏國賢表示，或需要制定更嚴謹的措施，限制檢測人士條件。

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英國首席科學顧問：預期會有其他疫苗測試喊停

另外，英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）與牛津大學共同開發的疫苗因發現副作用喊停。英國首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）表示，這雖然不是好事，但仍是明智的決定。

瓦朗斯指出，民眾應做好心理準備，預期其他的疫苗開發亦可能暫停，他稱這樣才能確保疫苗的有效及安全性。