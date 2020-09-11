蓬佩奧前往多哈　出席阿富汗政府與塔利班和談

阿富汗政府與塔利班（Taliban）於9月12日在卡塔爾首都多哈（Doha）舉行和談，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）屆時亦會出席，他認為這是阿富汗結束長達40年紛爭的最佳機會。

有關和談經過多次延期後，預計可以在12日順利展開。美國總統特朗普（Donald Trump）10日宣布，蓬佩奧同日出發前往多哈，準備參加談判。蓬佩奧在聲明表示，指阿富汗民眾背負戰爭的負擔太長，形容和談是結束當地長達40年紛爭的最佳機會。他亦呼籲談判各方展現靈活性，並稱華府會隨時準備提供協助。

The United States welcomes the announcement that Afghanistan peace negotiations will begin September 12. This is an historic moment and Afghanistan’s best chance at ending forty years of war and bloodshed. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 10, 2020

阿富汗政府與塔利班會面的主要目的是商討當地戰後的安排，但雙方在如何結束軍事衝突及保障女性和少數族裔權益問題上出現嚴重分歧。塔利班雖然承諾在根據伊斯蘭教義的原則下，女性可以上學、工作和參與政治，但同時表明反對總統及司法部長職位由女性擔任。

至於數以萬計塔利班及親政府武裝分子的安排、權力分享亦是影響和談成果的主要因素，塔利班表明不希望政權由任何一方壟斷，但他們提出成立臨時政府的要求則被阿富汗方面拒絕。

阿富汗政府與塔利班舉行和談，或為當地和平帶來曙光。（AP）

另外路透社引述兩名阿富汗政府消息人士報道，6名塔利班要求釋放的人質已經前往多哈，預計待結束和談後，在11月底移交塔利班方面。該6名囚犯被指涉及襲擊阿富汗及外國部隊人員，但多個西方國家都反對他們獲釋。