美國與塔利班舉行會談　討論阿富汗和平進程

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月30日表示，自己與塔利班駐多哈首席代表巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）進行視像會議，討論阿富汗和平進程。

蓬佩奧於Twitter留言，指會議在29日舉行，他表示向對方施壓，要求塔利班遵守雙方簽署的承諾，包括不向美國人發動攻擊。塔利班發言人則提到，雙方談及實施多哈協議、外國部隊撤出阿富汗、釋放囚犯、阿富汗各方談判及減少衝突等議題。

塔利班指，巴拉達爾向蓬佩奧強調，塔利班承諾不會容量任何人以阿富汗作為攻擊其他國家的據點。蓬佩奧則認同塔利班沒有攻擊城市和主要軍事基地的舉動，但認為各方需要付出更多努力。

塔利班原本在3月與阿富汗方面舉行談判，但當地接連發生多宗襲擊事件，以及在交換囚犯方面有爭議，導致雙方的對話延期。巴拉達爾指，阿富汗沒有如約釋放足夠數目的囚犯，並指政府軍在塔利班控制地區作出挑釁，導致衝突次數增加。

Spoke yesterday with the Taliban chief negotiator to press the Taliban to live up to their commitments under the U.S.-Taliban Agreement, including not to attack Americans. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 30, 2020

阿富汗政府及多個國家認為，塔利型要求釋放的200名囚犯中，部分可能曾經參與過當地的主要襲擊，因而提出憂慮。

這次美國及塔利班高層對話，正值有報道指美國總統特朗普（Donald Trump）被指得知俄羅斯向與塔利班有聯繫的武裝份子提供獎賞，襲擊駐阿富汗的美軍及外國部門，白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）30日表示，特朗普曾經接獲有關簡報。