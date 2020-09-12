美國促成巴林與以色列關係正常化

繼阿聯酋後，再有阿拉伯國家同意跟以色列關係正常化。美國總統特朗普（Donald Trump）9月11日公布，巴林及以色列同意兩國關係正常化，並上載美國、巴林及以色列的聯合聲明。

特朗普與巴林國王哈馬德（Hamad bin Isa Al Khalifa）及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話後，在Twitter表示：「今日迎來另一項歷史突破！我們的兩個好朋友，以色列及巴林同意尋求達成和平協議，是在30日內第二個與以色列和解的阿拉伯國家。」他於橢圓形辦公室向記者表示，相信其他國家也會做出相同舉動。

三國發表的聯合聲明提到，展開巴林及以色列之間的直接對話及聯繫，可令中東地區的正面改變得以持續，加強區內的穩定、安全與繁榮。

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

一個月前，在美國協助下，阿聯酋同意與以色列關係正常化，阿聯酋及以色列的協議簽署儀式9月15日在白宮舉行。巴林外長阿卜杜勒拉蒂夫（Abdullatif Al Zayani）屆時也會出席，並與內塔尼亞胡簽署和平宣言。

內塔尼亞胡11日指，巴林的決定標誌和平的新時代。惟巴勒斯坦領袖對巴林及阿聯酋的決定感到失望。一直以來，泛阿拉伯地區要求以色列撤出佔領的土地，以及承認巴勒斯坦國家地位，從而換取與阿拉伯國家關係正常化。巴勒斯坦擔心阿聯酋和巴林的決定將削弱有關立場。