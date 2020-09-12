【東盟峰會】蓬佩奧：強調美國對東盟的持久承諾

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月11日就美國與東盟（ASEAN）關係發表聲明，強調美國對東盟的持久承諾，重申美國支持東盟在印太中心地帶發揮核心作用。

蓬佩奧表示，「東盟印度—太平洋展望」（ASEAN Indo-Pacific Outlook）和「美國印度—太平洋戰略」（U.S. Indo-Pacific Strategy）都尊重主權、法治、透明、開放和包容。這些共同的原則構成美國與東盟工作的核心，亦是剛啟動「湄公河-美國夥伴關係」（Mekong-U.S. Partnership）的基礎。美國支持東盟以強大、集體的聲音推進這些共同價值觀。

他提到，面對中共不斷升級的侵略、威脅主權國家的自由選擇能力，以及北京在南海展開脅迫和破壞環境的行動，美國將與東盟夥伴站在一起，堅持在南海實行法治、尊重主權。另外中共在湄公河慫恿走私軍火及毒品，並在上流建立水壩，導致區內出現史無前例的旱災，蓬佩奧表明，華府主張湄公河地區應保持透明和得到尊重。

美國同時支持開放而基於規則的經濟增長，而不是像中國交通建設等國企以不透明和略奪的方式經營。

另外蓬佩奧亦提到，華府與東盟夥伴站於同一陣線，共同應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，並促進恢復區內經濟。