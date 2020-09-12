花木蘭｜迪士尼與新疆部門合作拍片　美國議員要求迪士尼解釋

迪士尼電影《花木蘭》引發出來的風波，看來未有平息的跡象。電影片尾向包括新疆公安部的部門鳴謝引發爭議。包括對華一向抱持強硬立場的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在內合計19名跨黨派議員發聯署信要求公司解釋，為何以及如何在中國被指有侵犯人權的地區拍攝這部新電影。

▼美國議員聯署信全文：

本擬3月上映的《花木蘭》因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，上映日期一拖再拖，來到9月4日在串流平台及戲院同步上映。

電影製作方在片尾感謝名單中，寫出新疆維吾爾族自治委員會及吐魯番市公安局等多個中國政府部門。這惹來部分網友批評，亦引起政界人士注意。

這批議員在信中指出，《花木蘭》片尾有鳴謝吐魯番公共安全局、新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及本地政治宣傳部門。研究新疆問題德國學者新鄭國恩（Adrian Zenz）指吐魯番公共安全局是負責新疆「再教育營」工作之部門。

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美國議員的聯署信亦要求迪士尼就10點提供資料，包括「公司與新疆一些部門的合作詳情」、「迪士尼哪些職員及高級行政人員在何等程度上，注意到中國政府及共產黨對有關人士的監視及拘禁」、「電影及製作部門在就拍攝場地做資料搜集時，在何等程度上知道前述情況」、「當在有廣泛可見以及可信報道稱中國政府及共產黨侵犯有關人士的人權時，迪士尼是基於什麼理由繼續（在新疆）拍攝這部電影」，以及要求迪士尼解釋，「在新疆取景是否為確保電影能進入中國市場」等等。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中方以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。

▼9月初一些社運人士、學者及政界人士推文並以＃boycottMulan標籤：