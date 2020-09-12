911事件後《時代》周刊封面再現黑邊　籲勿對死亡麻木

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病逝人數累計直逼20萬，《時代周刊》（TIME）9月10日公布最新一期雜誌封面，呈現半年來每天死亡人數，浮現20萬的數字，標題為「美國失敗」。為悼念死者，封面採用911恐襲事件後首見的黑邊。

這是《時代》創刊以來第2度採用黑邊封面。這份周刊上次捨棄招牌紅邊、改採黑邊封面，是911恐怖襲擊事件後，封面呈現紐約紐約世貿中心「雙子塔」遭客機撞擊後、倒塌前的照片。

《時代》總編輯費爾森塔爾（Edward Felsenthal）10日撰文說明封面設計理念指出，全美將有20萬人死於新冠肺炎，不僅是全球最多，以人均死亡率衡量，也排在全球第13。

截至香港時間12時35分，美國約翰斯霍・普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數字顯示，美國累計死亡人數已達192,979人。累計染疫人數為6,443,743人。

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《時代》委託藝術家馬伕魯季斯（John Mavroudis）操刀設計封面。他參考約翰斯・霍普金斯大學數據，手寫2月29日至9月8日美國每天死於新冠肺炎的人數，密密麻麻的日期與死亡人數中央浮現20萬這個數字。《時代》創意總監皮內（D.W. Pine）隨後將這幅圖樣置於黑色邊框中央，成為周刊創刊以來第2次、也是911事件以來首個黑邊封面。

馬伕魯季斯說：「我真的很希望這封面能警醒那些對這場災難感到麻木的人。」