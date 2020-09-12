911恐襲19周年　阿富汗政府與塔利班首度和談

阿富汗政府與盤據國內的激進組織塔利班（Taliban）的首次和平談判9月12日在卡塔爾（Qatar）首都多哈（Doha）舉行。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）飛往多哈參加和談開幕式，並稱這是歷史性會談。他表示，兩邊必須具體指出「如何讓阿富汗邁向減少暴力，實現阿富汗人民的訴求：和諧的阿富汗及一個反映出國家已走出戰爭的政府」。

尋求在11月大選連任的美國總統特朗普（Donald Trump）一直努力想結束這場美國所捲入、時間最長的對外戰事，並希望2021年底前所有外國部隊都能撤出阿富汗。

美國與塔利班2月達成安全協議後，阿富汗政府與塔利班的會談就該啟動，但雙方因爭議性的換俘沒達成共識而推遲，儘管阿富汗已讓國內歷經40年的戰事暫歇，但仍不時傳出暴力事件，有針對美軍及阿富汗軍警，且往往導致無辜平民死傷。

阿富汗高層的代表團9月11日離開首都喀布爾前往多哈，正好是美國遭逢「九一一」襲擊19周年的日子；當年美國因遭恐襲而揮軍阿富汗，推翻包庇蓋達組織（Al-Queda）首腦拉登（Osama bin Laden）的塔利班政權。

塔利班最後一批6名俘虜獲釋後，組織10日證實會出席會談。這是塔利班首次與阿富汗政府代表直接談判，塔利班此前拒絕與阿富汗政府會談，稱對方是美國傀儡，沒有實權。

塔利班與阿富汗政府雙方的目標都是達成政治和解、終止1979年前蘇聯入侵後，阿富汗數十年來的戰事與衝突。但要談成一個全面性的和平協議恐需費時多年，將取決於雙方彌合彼此對國家前途歧見的意願。

這場談判對塔利班來說也是挑戰，因為他們也有責任要為國家提出一套可行的政治前景計畫。到目前為止他們的主張都很模糊，只說希望能有一個兼顧包容的「伊斯蘭政府」。

12日的會談重點是儀式，最艱難的談判將閉門進行。美聯社在12日的報道指出，這些議題將包括永久停火、女性及少數族裔的權利，解除大量武裝份子的武裝。阿富汗方面亦預期會討論修改憲法及分享權力。