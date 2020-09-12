【中澳關係】新華社強烈譴責澳洲搜查中國記者住所

中澳關係惡化，中國官媒新華社發言人9月11日發表聲明稱，對澳洲情報部門人員近日闖入新華社悉尼分社記者住所，搜查並扣押記者採訪設備和個人物品表示強烈譴責和堅決反對。

該發言人說，6月26日，澳方在沒有任何證據的情況下，對包括新華社悉尼分社記者在內的部分中國媒體駐澳記者的住所進行搜查並扣押採訪和發稿設備。

發言人表示「澳方這一粗暴行徑蠻橫無理，令人震驚，充分暴露了澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常的人文交流。」

中國外交部發言人趙立堅之前在9月9日的例行記者會上表示，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反澳「反外國干涉法」為由，對新華社、中央廣播電視總枱和中新社駐澳洲的4名記者進行突擊搜查和盤問，扣押了工作電腦、手機，甚至還包括記者孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。

路透社9月12日報道，澳洲貿易部長11日對上述報道做出了回應，稱安全機構是依法行事的。

路透社的報道提到，從澳洲指責中國干涉其國內事務，到貿易爭端，再到堪培拉政府呼籲對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的起源展開國際調查，兩國關係在一系列問題上變得愈來愈令人擔憂。