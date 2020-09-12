【新冠疫苗】英國牛津大學恢復疫苗臨床試驗

英國牛津大學與英國藥業巨頭阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新冠病毒疫苗臨床試驗已重新恢復臨床試驗。阿斯利康9月12日公布，英國藥品與保健品管理局（MHRA）12日確認，有關方面恢復試驗是安全。

新型冠狀病毒肺炎疫苗：圖為8月19日位於澳洲悉尼的阿斯利康製藥公司。（Getty）

阿斯利康製藥公司和牛津大學研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗進入第三階段臨床實驗。醫療新聞網站Stat News在9月8日報道，英國一名志願者疑似出現嚴重不良反應，公司即時叫停一切臨床測試。

《紐約時報》8日引述消息人士指，疑似出現嚴重不良反應的人士在英國參與疫苗測試，他參加的是第二至第三階段測試。消息人士亦透露，一名在英國參加測試的志願者確診橫貫性脊髓炎。這是一種會影響脊髓的炎症反應綜合症，通常由病毒感染引起。但未知涉事志願者是何時確診，也未知他患病是否直接與疫苗有關。

消息傳出後，包括美國及澳洲的專家都指出，有關方面在出志願者出現狀況後叫停試驗是好事，代表研究界仍將安全放在第一位。澳洲副首席衞生官科茨沃思（Nick Coatsworth）9月9日稱有關方面發現問題後暫停，這是完全正常的事，以及測試可能在數日內恢復。

新冠肺炎疫苗：《紐約時報》2020年9月8日引述消息人士指，一名在英國參加阿斯利康製藥公司的新冠疫苗測試的志願者確診橫貫性脊髓炎。圖為2006年5月15日，阿斯利康在英格蘭的廠房外之公司標誌。（Getty）

除了專家，英媒9日引述消息報道，阿斯利康或可在下周重啟疫苗的臨床測試。阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）10日在英國Tortoise Media舉辦的一個網上活動中說，如安全委員會容許他們繼續做試驗，「我仍認為仍朝着年底前有一套數據可供呈交的方向邁進。」

他說如測試能恢復，公司應在年底前知道，實驗疫苗能否保護人類免受病毒感染。

牛津大學研發的疫苗一度被視為領先其他新冠疫苗研發的試驗產品之一，卻因為上述問題不得不暫停。而這並非它第一次暫停實驗。2020年7月，測試一度因為一名志願人士患上‘多發性硬化症（Multiple sclerosis）而暫停，但這與疫苗無關。