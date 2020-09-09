【新聞教室】英國疫苗出現副作用喊停　新冠疫苗是否危險？

阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）9月8日叫停新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的測試，公司表示疫苗出現嚴重不良反應，需要時間謹慎檢視情況。 阿斯利康製藥正與牛津大學共同開發名為AZD1222（舊名：ChAdOx1 nCoV-19）的疫苗。出現嚴重副作用是否代表藥物危險？

圖為7月18日，位於英國牛津的阿斯利康製藥大樓。阿斯利康製藥公司與牛津大學正共同研發新冠疫苗。（AP）

AZD1222是世界衛生組織等國際機構領導的疫苗全球獲取機制（COVAX）成員之一。AZD1222目前已進入臨床實驗第三階段，是COVAX候選疫苗中進度最為領先的疫苗之一。

阿斯利康製藥未有說明這次的副作用細節，但相信是公司考慮到在疫苗測試早期階段出現嚴重副作用，有必要審視疫苗安全，避免正式大規模使用時發生意外。

常見疫苗副作用

疫苗需要長時間及大規模測試，目的就是為尋找疫苗是否有效及安全，但並非出現副作用就代表疫苗危險。事實疫苗發生副作用十分常見，包括施打疫苗的手臂疼痛，或出現疲倦或發燒症狀，但這與因病菌入侵出現的症狀不同。

病菌入侵人體會引起免疫系統反應，發炎和發燒就是免疫系統對付入侵病菌的自然訊號，這些症狀可能會持續數天，直至人體擊退病菌後才會消退。而施打的疫苗不具致病能力，不會自我複製或造成破壞，因此發炎和發燒症狀往往是輕微的，亦很快消退。

副作用的症狀亦因人而異，只有極少數的情況下，疫苗才會造成免疫系統激烈反應，對身體造成傷害。以麻疹疫苗為例，常見副作用包括發燒，及造成紅疹。在罕有的情況下，會造成急性血小板減少性紫癜（血小板遭自身免疫系統破壞），或發燒性抽搐。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）記錄，麻疹疫苗亦造成腦炎。但目前只有3份報告有提及此嚴重副作用，且僅有一份被證實與疫苗有關。

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目前除了阿斯利康製藥的疫苗，美國正在研發及中國正在研發的疫苗亦有報告會出現副作用。中國康希諾生物研發的新冠疫苗7月發表在醫學期刊《刺針》（The Lancet）上的報告，就指出有32%的實驗者曾出現發燒症狀。

但新冠疫苗研發進度急速，外界憂慮疫苗過早面世未能確保安全。因此包括阿斯利康製藥，全球有9間藥廠在9月8日發表聯合聲明，承諾疫苗在推出市面前會遵守倫理及科學標準進行測試，保障最高水平。