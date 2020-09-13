【白羅斯示威】數千名婦女上街　抗議當局強行帶走科列斯尼科娃

白羅斯（前稱白俄羅斯）反政府示威持續。9月12日在首都明斯克，有數以千計的女性走上街頭，抗議當局強行驅逐並帶走反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova），並與防暴警察發生衝突，多人被捕。

圖為9月12日，白羅斯首都明斯克有示威者試圖扯下蒙面防暴警察的頭罩。（Reuters）

示威者敲打着平底鍋，高叫「還我科列斯尼科娃」，抗議當局早前強行驅逐並帶走反對派領袖科列斯尼科娃。一群蒙面的防暴警察沒多久到場，與示威者推撞，雙方在自由廣場發生衝突，多名示威者被押走帶上車。據當地人權組織表示，最少46人被帶返警署。

科列斯尼科娃與多名反對派人士在9月7日一度失蹤，據目擊者表示，科列斯尼科娃遭多名蒙面人士推入一輛小型貨車內強行帶走。反對派指當局強迫科列斯尼科娃離境，科列斯尼科娃反抗並把護照撕毀，當局期後把她拘留在明斯克。

流亡立陶宛的另一名反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）譴責警方粗暴對待女性。白羅斯國家通訊社（Belta）報道，總統盧卡申科在12日與執法人員會面，了解最新政治局勢，但未有交待詳情。

另外克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）預定14日在索契（Sochi）與盧卡申科會面。