白羅斯再有反對派人士被拘留　諾貝爾文學獎得主：示威不會停止

白羅斯（前稱白俄羅斯）政府9月9日扣留反對派的協調委員會成員茲納克（Maxim Znak）。同屬委員會的諾貝爾文學獎得主阿列克謝耶維奇（Svetlana Alexievich） 表示，拘捕反對派人士不會結束示威。

據指，茲納克於委員會的辦公室被蒙面人帶走，對方奪去茲納克的手機前，他只能夠發出「面罩」一詞的短訊。律師透露，茲納克被指牽涉一宗有關委員會的刑事案件，涉嫌煽動旨在損害白羅斯國家安全的行為。

茲納克被捕後，阿列克謝耶維奇成為委員會唯一一名仍然自由和身處白羅斯的成員。有身份不明的人士同日試圖闖進阿列克謝耶維奇的住所。事件發生後，有來自歐盟的外交官員和記者現身，避免再有人試圖將她帶走。

Sad reality of #Belarus: the only way to make former President's regime to take hands off the people, including S. Alexievich, 72 y old Nobel Pr. laureate, is for European diplomats to come & stand by her..

Bravo to diplomats and boo to the regime!

❤️✊✌️https://t.co/BKuil9cszh pic.twitter.com/JTm2STrrHD — LT_OSCE (@LT_OSCE) September 9, 2020

阿列克謝耶維奇否認委員會危害國家安全，強調委員會想促成政府和示威者對話。她指，「我們不是準備發動政變，我們想阻止國家分裂。」她也警告，拘捕反對派人士不會結束示威，「他們偷走我們的國家，現在他們嘗試綁架我們最優秀的人」，「不過數以百計的人將前來，取代我們被帶走的成員。」她表示，沒有計劃離開白羅斯，「這是對我們自己人民的恐嚇」。

北歐波羅的海國家的外交部長同日於愛沙尼亞會面，促請白羅斯政府停止鎮壓示威和迫害社運人士。立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）指，委員會成員只是想讓白羅斯人民選擇自己的未來，「這是他們至少應得的」。