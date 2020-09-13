【中美貿易】中國加大購買美農產品力度　對玉米大豆需求保持強勁

美國農業部數據顯示，截至9月3日的一周，中國對美國玉米和大豆的需求依然強勁，交易商預計，近期交易激增將促使美國政府上調對這兩種農產品的出口預期。

美國農業部9月11日發布的一份報吿顯示，截至9月3日的一周，美國對中國的大豆出口總量為160.8萬噸，玉米出口總量為113.7萬噸。

另外，政府表示，私人出口商報吿向中國出售了26.2萬噸大豆，這是連續第六個交易日宣布向世界最大大豆買家出售大豆的消息。

▼中美於2020年1月正式簽署第一階段貿易協議，請點擊瀏覽回顧：

隨着中國面臨多年來首次真正的玉米短缺，中國一直在增加對美國玉米的進口。玉米價格大幅飆升是中國面臨的一系列不利因素中的最新一個，其它不利因素還包括毀滅性豬瘟、 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情引發國際供應商不安，以及有關食品供應缺口日益擴大的警吿等等。玉米對中國大規模的生豬、乳製品和家禽行業至關重要。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月25日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，中美官員已通話探討第一階段貿易協議的執行情況。貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）到目前為止滿意中國履行貿易協議，中國正在購買更多農產品，有助美國增加就業。