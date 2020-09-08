特朗普再提美中經濟脫鈎　強調美國不會蒙受金錢損失

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（7日）在白宮記者會上再次提到美中經濟脫鈎的可能，強調即使美國不與中國做生意，也不會令美國蒙受金錢損失。

特朗普說，「脱鈎」（decoupling）這個詞很有趣，因為在美方損失數十億美元的情況下，如果美方不與中方做生意，那麼美方也就不會失去數十億美元，「這就叫做脫鉤，所以應開始思考這個問題。」他將改變美國依賴中國商品的實際情況，把就業職位從中國帶回美國。

另外，特朗普周一較早前在Twitter上表示，美國在處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面開始獲得非常高的評價，尤其是跟其他國家相比，而美國研發的疫苗將很快面世。

隨着美國大選的日益臨近，在疫情未得到有效遏制以及全美多地爆發「BLM」遊行的背景下，美國總統特朗普可能會在中美關係方面大做文章。 （AP）

彭博社經濟學家奧爾利克（Tom Orlik）與羅耶（Bjorn van Roye）近期發表的一份報吿中表示，在中美兩國關係基本保持不變的情況下，如果中美兩國經濟發生脱鈎，那麼到2030年中國的潛在經濟增長率可能降至3.5%左右，低於目前預期的4.5%，而屆時美國的潛在經濟增長率降至1.6%。

報吿還指出，如果美國能夠拉攏日本、德國、法國等關鍵盟友與中國脱鈎，那麼中國將面臨災難性的後果，預計到2030年中國的潛在經濟增長率可能會降至1.6%。

另一方面，中國外交部長王毅在8月底訪歐前曾對「中美經濟脱鈎」一事發表過觀點，他表示所謂「脱鈎」論調既不可行，也不合理，此舉完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」（即「迴旋鏢」）一樣，最終會傷及自身。至於有些國家對中國的經濟運行提出一些意見和期待，中方認為這是發展中的問題，必將隨着中國進一步深化改革、擴大開放而得到妥善解決。

（綜合報道）