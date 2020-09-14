甲骨文被指取得TikTok競標勝利　但屬業務重組而非直接收購

微軟（Microsoft）在9月13日發表聲明，指字節跳動拒絕了其對抖音海外版TikTok美國業務的收購。同日有報道指那是因為字節跳動決定選擇由甲骨文（Oracle）牽頭的財團，甲骨文取得了勝利。

圖為TikTok與其母公司字節跳動的藝術製圖。消息指甲骨文（Oracle）成為了贏家。（Reuters）

《華爾街日報》9月13日引述消息人士報道，甲骨文取得了這次收購談判的勝利。不過該消息人士同時指出，字節跳動可能不會把TikTok美國業務直接賣給甲骨文，詳情未知。

報道指甲骨文將會宣布，TikTok是一個「值得信賴的技術合作夥伴」。

路透社則報道，Tiktok與甲骨文的交易是重組而非出售，同時未知甲骨文將持有多少股份。報道指甲骨文將成為字節跳動的技術合作夥伴，並將處理TikTok的美國用戶數據。

Tiktok的交易仍需獲得美國及中國政府的批准，目前未知最終結果。

甲骨文是繼微軟後，第二間表示對收購TikTok美國業務感興趣的企業。甲骨文與字節跳動的投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）及泛大西洋大眾公司（General Atlantic）組成團隊，展開與字節跳動的談判。.