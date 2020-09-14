字節跳動拒絕微軟收購TikTok美國業務要約

美國微軟（Microsoft）公司9月13日表示，中國短片應用程式抖音海外版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）9月13日拒絕了微軟收購其美國業務的提議。此舉令甲骨文（Oracle）成為TikTok唯一公開已知的競購者。

微軟公司一直被認為是TikTok美國業務收購案的最熱門潛在買家。（Reuters）

據《紐約時報》9月13日報道，微軟被認為是最有財力從字節跳動手中收購TikTok美國業務的美國科技公司，此舉令甲骨文成為TikTok唯一公開已知的競購者，甲骨文是為數不多、公開與美國總統特朗普（Donald Trump）結盟的矽谷公司之一。

據參與談判的人士透露，字節跳動表示，甲骨文將是它的「技術合作夥伴」，但尚不清楚這是否意味着甲骨文也將持有TikTok的多數股權。

路透社也在13日的報道中稱，一位知情人士13日表示，中國企業字節跳動已選擇由甲骨文牽頭的財團來收購TikTok的美國業務，擊敗了競爭對手微軟。

微軟在13日發布的聲明中稱，「字節跳動今天（13日）吿訴我們，他們不會把TikTok的美國業務賣給微軟」，「我們相信，我們的提議將有利於TikTok的用戶，同時保護國家安全利益。」

微軟的聲明又指，「我們將做出重大改變，以確保服務符合保安、私隱、網上安全以及打擊虛假訊息方面的最高標準。」