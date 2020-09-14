【新冠肺炎】馬來西亞專家：在有冷氣餐廳內堂食　染疫風險增加

美國醫學期刊網站9月13日刊登一篇網誌，稱室內用餐會構成感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的真實風險，籲民眾目前不要這樣做。另外有馬來西亞醫療專家指出，於發生社區感染的地方中進入有冷氣的餐廳室內用膳，會增加感染新冠病毒（SARS-CoV-2）風險。

《新英格蘭醫學雜誌期刊薈萃》（NEJM Journal Watch）網站13日發布的網誌指出，在餐廳堂食，已不是其中一種導致染疫的假定風險，「這是真實且有大量文獻記載的事情，並有強力的證據支持。」

網誌引述美國疾病控制和預防中心（CDC）9月11日公布的研究，有關研究刊登在《發病率與死亡率周刊》（Morbidity and Mortality Weekly Report）。美國研究人員在11間醫療機構詢問154名其樣本在病毒測試呈陽性反應的人，以及160名樣本對病毒測試呈陰性反應的對照實驗人士。

↓想知道在疫情持續期間其他國家民眾日常生活？請點擊放大觀看：

研究人員詢問有關人士，在徵狀出現前2周進行的各項活動，包括外出用膳、購物和出席宗教活動等。

結果顯示，其樣本在病毒測試呈陽性反應者，報稱在餐廳內進食的可能性，大約是樣本在病毒測試呈陰性反應者的2倍。網誌指出，沒有其他活動出現顯著的風險。

網誌又援引CDC在7月份《新型傳染病雜誌》（Emerging Infectious Diseases）刊登的一份調查，證明餐廳不可預測的空氣流動，增加室內用餐的風險。

調查由中國研究人員進行，涉及1宗發生在廣州餐廳的群聚感染個案。一名隱性感染者1月24日在餐廳用膳，並將病毒傳染給同場的9名食客。他們都是處於同一個冷氣機通風口之下。通風口循環吹動的是「舊空氣」，而非新鮮空氣。

馬來西亞新冠肺炎死亡病例研究委員會（National Covid-19 Mortality Review Committee）主席李國忠在Twitter分享上述網誌，並表示有足夠證據證明，在發生重大的社區感染地區的餐廳室內用膳，是感染新冠肺炎的危險因素，特別是在餐廳裝有冷氣機的情況下。他說，戶外用餐是比較安全的選擇。