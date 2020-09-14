美國駐華大使館證實布蘭斯塔德卸任　聲明稱為中美貿易協議感自豪

美國駐中國大使館9月14日證實，大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）會在10月初卸下美國特使職位並離開北京。

大使館9月14日發新聞聲明指，大使於上周與總統特朗普通話確認這一決定。

館方在聲明中指出，布蘭斯塔德在美國大使館14日舉行的一場內部全體大會上，向美國駐華使領館員工所做的所有辛勤工作表示感謝。他說：「我最為自豪的是我們為達成第一階段貿易協議以及為我們在美國的社區帶來切實結果所做的工作。我們的目標仍然是為美國家庭帶來有意義、可衡量的結果。我們已經取得了重要的進展，我們將繼續爭取更多。」

館方在文中指出，布蘭斯塔德幫助領導使館的工作，成功減少從中國流入美國的芬太尼。2018年，經過數月的談判，中國同意將芬太尼及其所有衍生物作為管控物質進行列管。這一協議將可能挽救數千美國人的生命。

聲明稱布蘭斯塔德表示能在過去的3年零3個月中代表美國總統和美國人民，他格外榮幸。他說：「我們正在重新平衡美中關係，以使其公平、對等，並能在兩國都推動積極增長。」

他稱在任職大使期間，曾到訪中國26個省和自治區，若不是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）限制他在中國國內的旅行，他本可以遍訪所有的省份和自治區：「了解中國人民，在他們的家中和他們見面，聽他們的個人故事，這一直是這項工作的一大榮幸。」