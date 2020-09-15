【中歐視像峰會】習近平冀今年內完成投資協定談判

中國國家主席習近平與德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（14日）舉行視像會晤。會後默克爾表示，與習近平討論了香港以及中國少數族裔的問題，並指中國經濟在過去15年變得更加強大，意味著需要更公平的競爭。

馮德萊恩表示，這場視像峰會是激烈的四方對話，目標仍是今年底前達成投資協定，但前面還有許多待進展之處，例如進入中國市場等方面仍面對太多障礙，以及鋼鐵產能過剩，這種不平衡現象需要改變，而中國必須說服歐盟值得達成這個投資協定。

對於新型冠狀病毒疫情及《港區國安法》等議題，路透社報道歐方在會上立場強硬。米歇爾說，《香港國安法》引起國際嚴重關注，歐盟及成員國已經明確回應，要求聆聽香港的民主聲音，維護港人權利及自治權，歐盟呼籲中國信守對香港人和國際社會的承諾，而歐盟同中國作為全球參與者，都有責任遵守國際準則。他還提到對新疆和西藏少數民族以及人權維護者的關注，歐盟要求讓獨立觀察員進入新疆考察，同時呼籲中國避免在南中國海採取單方面行動，尊重國際法避免局勢升級。

中國國家主席習近平與德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩周一（14日）舉行視像會面。（路透社）

新華社報道，習近平同德國歐盟領導人就中歐關係深入交換意見，一致同意加強溝通協調合作，確保今後中歐之間一系列重大政治議程取得成功，深化互信。中歐雙方宣佈簽署《中歐地理標誌協定》，並確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。

另外，習近平闡明了中方在涉港、涉疆問題上的原則立場，指出涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利；中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。

（綜合報道）