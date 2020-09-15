甲骨文與TikTok達成協議　成為「可信任供應商」

全球最大企業軟件公司甲骨文（Oracle）9月14日證實，就短片分享程式抖音國際版TikTok的交易，與字節跳動達成協議。聲明表示甲骨文成為提供TikTok服務的「可信任供應商」。

圖為8月30日，為於北京的甲骨文公司大樓外招牌。（Getty Images）

甲骨文聲明表示，公司已確認美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）的聲明，甲骨文將成為提供TikTok服務可信任供應商。

姆努欽同日表示，總統特朗普（Donald Trump）已收到甲骨文的計劃書，讓TikTok成為一家總部設在美國的公司，政府將在本周稍後審查有關交易案。

姆努欽早前接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，站在美國的角度，他們要求的是程式中的代碼是安全的，美國人的資料是安全的。而TikTok也在一份聲明上表示，他們已向財政部提交了一提案，相信該提案將解決有關的安全問題。

TikTok在美國因被指涉及安全問題，面臨被美國政府封鎖，微軟及甲骨文先後對收購TikTok在美國的業務表示興趣，甲骨文最終取得競標的勝利。不過有指實質TikTok與甲骨文的交易只涉及重組，並無真正出售相關業務。