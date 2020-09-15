姆努欽：華府準備審查甲骨文與TikTok協議

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）9月14日表示，特朗普（Donald Trump）政府將於本週對甲骨文（Oracle）公司提出的TikTok合作計劃進行審查。美國外國投資委員會（CFIUS）將審查這項「技術合作夥伴關係」協議。

姆努欽接受CNBC訪問時表示，華府上周末收到了甲骨文（Oracle）公司的一份提議，將TikTok變成一家總部位於美國的公司，既然TikTok已屬意甲骨文，華府在美國外國投資委員會開會期間進行審查，保障美國手機數據的安全，從而向總統提出建議。不過交易亦要得到美國外國投資委員會的批准。

假如這筆交易成交，就會建立姆努欽形容的「全球TikTok」（TikTok Global），他指新部門的總部設於美國，帶來2萬個就業機會。這亦為總統特朗普在11月大選舉帶來爭取連任的籌碼。

知情人士透露，甲骨文不是直接收購TikTok業務，其中一人指，TikTok中國母公司至少兩名股東將入股新業務，包括通用大西洋（General Atlantic）和紅杉資本（Sequoia Capital），而且可能在未來48小時內敲定細節。

甲骨文在14日的聲明中證實，準備成為TikTok的受信任的技術提供商，目前雙方仍在討論條款，其中一個可能性是，甲骨文或以TikTok美國技術合作夥伴的身份入股一家新成立的美國公司，並將TikTok的數據存儲在甲骨文的雲端服務器中。