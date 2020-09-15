TikTok為何放棄微軟　甲骨文老闆政治取態凌駕一切？

甲骨文（Oracle）決定與字節跳動達成交易，成為抖音國際版TikTok在美國的服務供應商。不過有關的交易仍存在很多不確定因素，最終能否達成需看中美政府的回應。在現階段外界最感興趣的，是為何字節跳動要「捨易取難」，放棄微軟（Microsoft）而選擇甲骨文。

圖為6月6日，為於上海的微軟大樓。微軟在9月13日確認已被告知拒絕收購談判。（Getty）

微軟是首個表示對收購TikTok美國業務感興趣的公司，在收購談判中一直取得領先。微軟遠比甲骨文來得有規模，資金充裕之餘亦有面向大眾的經驗。儘管不具備經營社交媒體經驗，但仍可藉融合旗下各種通訊及年輕人產品（如Xbox），為TikTok在美國帶來發展方向。

相比下甲骨文主要面向企業客戶，而其最著名的產品Java是開發平台語言。甲骨文除有經營伺服器經驗外，本身與流行社交媒體可謂毫不相干。

加上字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴曾在微軟工作，自談判以來被指偏好微軟，TikTok最終選擇甲骨文有如「捨易取難」，令人意外。

圖為2019年9月，甲骨文的總裁埃利森（Larry Ellison）在活動中介紹其雲端產品方案。（Getty）

更大的政治理由

因此外界分析，甲骨文之所以勝為贏家，重點之一可能與政治有關。甲骨文的總裁埃利森（Larry Ellison）是美國矽谷中少有高調支持特朗普（Donald Trump），並與特朗普保持良好關係的科技巨頭，埃利森曾參與及支持特朗普的造勢活動。

美國有線電視新聞網（CNN）引述智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員劉易斯（James Lewis）表示，甲骨文曾參與白宮的網絡及雲端建設，有良好的安全紀錄，這成為了加分對象。

特朗普在8月得悉甲骨文參與談判時，就曾讚賞過甲骨文是一間「好公司」，並認同甲骨文可以收購TikTok在美國的業務。

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並非實質業務「出售」

不過，更值得注意的是，這次交易實質並非「出售」。路透社引述消息指有關交易只涉及重組，讓甲骨文持有股權並提供其在美國的服務，不涉及出售業務及對TikTok更為重要的財產，程式背後的運算方法。

因此有分析指，由於微軟的目標是其背後的運算方法，中國政府突然宣布限制人工智能及運算等科技出口，微軟就只能夠放棄。而與甲骨文的文易成就了雙贏，既能滿足特朗普的安全考慮，中國政府亦不需出售或失去什麼。

當然，這筆交易最終仍需待美國及中國政府的批准。特別是按目前的交易內容，字節跳動仍持有TikTok一定程度的控制權，或帶來安全憂慮或藉口，遭共和黨及特朗普政府內的反對，最終能否達成交易仍是未知數。