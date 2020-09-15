菅義偉準備新內閣　副首相麻生太郎與外相茂木敏充料留任

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菅義偉勝選成為自民黨新任總裁，日本傳媒指他將最快於9月15日決定黨內人士安排，並在16日正式成為首相後着手組閣。報道指副首相麻生太郎、外相茂木敏充等人將獲留任。

共同社報道，自民黨內四大要職基本已獲定案，二階俊博將繼續擔任幹事長，前總務相佐藤勉擔任總務會長，選舉對策委員長下村博文擔任政務調查會長，組織運動總部長山口泰明擔任選對委員長。

圖為9月14日，獲選為自民黨總裁菅義偉坐在總裁的辦公桌上。（Reuters）

國會對策委員長森山裕將獲留任，代理幹事長將由前總務相野田聖子擔任。菅義偉預料將15日下午的總務會會議上，敲定有關安排。

報道指在總裁選舉中支持菅義偉的各大派系人士獲分配到主要職位，也有無派系人士被錄用，保持平衡。

16日組閣　副首相麻生太郎獲留任

日本將於16日舉行臨時國會，菅義偉將在眾參兩院全體會議上接受首相提名，並立即著手組閣。共同社報道，多名現任閣員包括副首相麻生太郎、外相茂木敏充、國土交通大臣赤羽一嘉、及奧運大臣橋本聖子將獲留任。

厚生勞動大臣加藤勝信將接任菅義偉，成為官房長官。

組閣完成後，新內閣將前往皇宮接受首相任命儀式及閣僚認證儀式，正式展開任期。

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