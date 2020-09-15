美國山火燒出新戰場　特朗普淡化氣候影響　拜登斥：氣候縱火犯

美國西岸山火造成多人傷亡，兩名即將在11月大選交手的總統候選人為此唇槍舌劍，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）9月14日指責現任總統特朗普（Donald Trump）否定氣候變化存在，將導致更多嚴重山火出現，是「氣候縱火犯」（climate arsonist）。至於特朗普則淡化這次山火與氣候變化有關，他一再強調是差勁的森林管理導致山火肆虐，把矛頭轉向州政府，他又認為氣候會自行降溫。

美國西岸山火在加州、俄勒岡州、華盛頓州未受控，至今造成起碼35人死亡。在加州，州政府派出約1.65萬名消防員協助滅火。

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拜登：氣候縱火犯

拜登9月14日在特拉華州（Delaware）演說時，批評總統特朗普一直忽視氣候變化，他稱「若我們再給特朗普來否定氣候變化，那麼還會有多少鄉郊毀於野火？」他又表示「如果你給一個氣候縱火犯在白宮再做4年，那麼大家又何必驚訝美國會有更多野火發生？」

至於特朗普9月14日在加州遭記者追問時，不斷強調山火嚴重的原因是因為對森林的管理做得不好，避開與氣候變化有關的議題，他稱「當樹木倒下一段時間後，它們會變得乾燥，就變得像火柴一樣。」他認為樹木會變成助燃物，樹葉也是，「當你有乾樹葉在地上，就是成為大火的助燃物。」

特朗普認為氣候會自行降溫

當天有加州官員向特朗普反映有關氣候變化的問題，特朗普則回應稱「氣候會開始降溫的，你只要等着看就好了。」加州天然資源局長克勞福特（Wade Crowfoot）答道「我希望科學會同意你吧。」特朗普則稱「好吧，事實上我不認為科學會知道。」

對於特朗普的指責，民主黨籍的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）稱，他認同對於森林管理要做得更多，但他也表示，加州57%的森林面積由聯邦政府所擁有，加州州政府則只擁有3%。

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