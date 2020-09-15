日本自民黨總裁選舉　岸田文雄得票第二未算慘敗

日本自民黨總裁選舉結束，菅義偉一如預期勝出，成為首相。被稱為「安倍欽定下任首相」的岸田文雄取得第二名。儘管與菅義偉票數相差甚遠，但總算不至慘敗，讓黨內不少人鬆一口氣。

圖為9月14日，日本自民黨總裁選結束，站在最左方的岸田文雄總算取得第二名。（Getty）

在這次的總裁選舉中，菅義偉取得黨內大部分派系的支持，最終以超過七成的377票，力壓岸田文雄及石破茂取得勝利。日本《每日新聞》報道，在選舉結束，返回酒店的岸田，受到了黨內支持者的歡迎。大家都有預想到他可能慘敗，成功取得第二名有如勝利一樣，大家都展現鬆一口氣的感覺。

岸田的下任首相之路

相比石破茂，岸田在黨內更為寂寂無聞。但作為黨內一大派系宏池會代表的他，在黨內發言仍相當有份量。在國會外全國黨員的投票中，岸田僅取得10票，遠遠落後取得42票的石破茂。岸田最終取得第二全是因為取得較多的國會議員支持，扳回一城。

前首相森喜朗在一個黨內的活動上，直接談道其實岸田才是安倍心目中下任首相的人選。在過去國會大選或其他場合，安倍在岸田的造勢大會上，也曾有相同的暗示。不過在這次的總裁選舉中，黨內有更多的聲音支持菅義偉。

因此在這次的總裁選舉中，除選出新首相外，亦有多一重的意義：岸田要爭取黨內更多的支持，為競選下任總裁舖路，成為首相。若岸田在這次選舉中失敗，將會對其造成沉重打擊。

圖為9月14日，岸田文雄在總裁選舉上投票。（Reuters）

議員投票理由：不能讓石破茂勝出

這並不代表岸田取得了階段性勝利。岸田在地方黨員只有10張的選票，意味他在黨內支持甚低。

日本《產經新聞》報道，安倍所屬的細田派有暗示故意讓部分選票流向岸田，原因是「不論如何也不能讓石破茂勝出」。

石破茂作為安倍的最大反對者，在黨內被邊緣化。而實際在這次選舉中黨員投票大幅省略，由原本的423票減至141票，除考慮到時間倉卒及疫情外，亦可視為針對石破茂削弱其優勢。否則石破茂憑着其在地區黨員的支持，可壓過岸田文雄取得第二。