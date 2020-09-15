【美國大選】天災定人禍　林火變滾燙議題　拜登特朗普隔空發砲

美國西岸山火持續，至今已燒毀超過1.6萬平方公里的土地，造成最少33人死亡。山火成為大選的議題，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）批評這是特朗普（Donald Trump）政府忽視保護環境的惡果。

圖為9月14日，一幅在山火高溫下被燒毀，支持特朗普（Donald Trump）的宣傳牌。（Getty）

美國山火成為了大選「燙手」議題之一，拜登9月14日表示，因氣候環境的轉變，山火、洪水和乾旱，都會來得更頻繁、更具破壞性。拜登把矛頭指向特朗普：「如果再讓他在白宮破壞環境多4年，我們還會對更多城市被淹浸，有更多人被燒死感到驚訝嗎？」

特朗普反駁拜登意思是「只要他（拜登）不當總統世界就會毀滅」，批評拜登極端左傾。但特朗普對山火的解釋無法讓人廣泛認同，他稱山火是森林管理過失所導致。

在同日特朗普出席加州的山火災情簡報會，同場的一名高級環境官員——加州自然資源部長克勞富特（Wade Crowfoot）解釋山火是氣候轉變所致，特朗普予以否定，並表示「天氣將會變冷」。

克勞富特只能無力回應：「我想科學能夠同意你的看法。」

圖為9月14日，特朗普（Donald Trump）前往加州聽取山火災情簡報會。（Getty）

在山火於8月開始時，特朗普更在同一地點表示，山火是因為「地上太多落葉」所致，要求森林管理員應勤力「清理地板」，因為「落葉是易燃的東西」。

特朗普是廣為人知的氣候變化懷疑論者，他曾在2016年表示氣候變化是中國政府泡製的謊言，用以削弱美國經濟。特朗普就任後，撤銷了前奧巴馬（Barack Obama）時期部分環保條例，又退出《巴黎協定》，無視減排目標。

相反的，拜登表示若他當選，就職第一天就會重新加入巴黎協定，並推動2萬億美元的計劃應對氣候變化。

隨着選舉日漸近，颶風吹襲與山火燃燒讓人關注氣候變化，環境將成為這次大選的重要議題之一。

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