納瓦爾尼上載照片稱可自行呼吸　擬重返俄羅斯

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在Instagram上載照片，展示他與家人的合照。他在帖文表示自己已可坐在床上，自行呼吸一整天，不用呼吸機。

他在文中指出：「嗨，我是納瓦爾尼。我自己仍不能做任何事，但昨日我全天都能自行呼吸。」這照片上載4小時，已有逾99萬人按讚。

他的發言人15日在Twitter發文，確認納瓦爾尼想重返俄羅斯。

德國政府9月14日稱瑞典和法國的實驗室已分別證實他是遭人下毒，他所中的毒是前蘇聯及俄羅斯情報部門才有的諾維喬克（Novichok）神經毒劑，呼籲俄羅斯配合調查。

俄羅斯否認涉事，並對包括德國及英國等提出的要求感到生氣，要求德國提供分析資料及樣本。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）呼籲德俄醫生就有關發現合作。俄羅斯外長拉伕羅夫（Sergey Lavrov）則指控，西方國家利用事件作為向俄羅斯祭出新制裁的藉口。

納瓦爾尼9月20日由俄羅斯托木斯克（Tomsk）返回莫斯科時突感不適，轉送鄂木斯克（Omsk）入院。其發言人估計有人在他所喝的茶中落毒。納瓦爾尼一度接受人工昏迷，在送往德國柏林就醫後情況逐漸好轉。

納瓦爾尼現年44歲，多年來他一直批評俄羅斯政府與普京，並組織大規模示威，也曾因此被捕。