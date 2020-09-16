【日本新首相菅義偉】安倍胞弟岸信夫任防衛大臣　屬保守親台派

日本新政府菅義偉內閣正式成立，安倍晉三胞弟岸信夫首次入閣，接任防衛大臣。岸信夫是安倍家過繼的兒子，是名典型的日本保守主義者，同時是日本政壇內的「親台派」。

圖為9月16日，新任自民黨總裁菅義偉接受國會投票選出成為新首相，新政府將開始運作。（Reuters）

岸信夫將接任河野太郎，成為新任防衛大臣。過去岸信夫雖曾擔任外務副大臣等重要職務，但這次是他首次正式入閣，成為內閣一員。

岸信夫原名安倍信夫，是安倍晉三的胞弟。不過岸信夫實際在出身後，沒多久就過繼岸家，因當年岸信和，即安倍的舅父沒有子女，岸信夫因此過繼岸家成為養子。

事實岸信夫在年少時一直不知道自己的生父，直到入讀大學前提交戶籍時才驚覺自己的「父親」其實是養父。岸信夫畢業後從商，在住友集團下的貿易公司住友商事工作，至2004年參選並當選眾議員，正式從政。

日華議員懇談會幹事長

岸信夫在從政以來的十多年間，曾任外務副大臣、眾議院外務委員長及安全保障委員長等職位。而他亦是右翼團體日本會議的成員之一，立場保守。其中包括反對創設女姓宮家、反對夫婦別姓。同時他否認日軍在二戰強徵慰安婦，支持修憲擴大自衛權，甚至表示日本可根據國際形勢武裝核武。

同時，岸信夫亦被視為親台派。他是日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」的幹事長，在台灣高官前往日本訪問期間，均由岸信夫接待。

在2015年台灣總統蔡英文出訪日本時，亦由岸信夫全程接待。

岸信夫在2019年接受右翼《產經新聞》訪問，曾表示期待日美台進行安保對話。岸信夫建議，如同美國派遣軍人進駐美國在台協會一樣，日本應派遣自衛隊員進駐在台北的日本台灣交流協會，與台灣軍方建立關係。