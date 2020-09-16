一分鐘看世界｜TikTok棄微軟取甲骨文、菅義偉內閣人選、美國山火

今天是9月16日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

TikTok與甲骨文

甲骨文（Oracle）與字節跳動達成協議，成為TikTok在美國的服務供應商，有關合作或可創造2.5萬個就業機會，Walmart也可能從中受惠。雖然有關交易仍存在很多不確定因素，最終能否達成需看中美政府的回應，但現階段外界最感興趣的是：為何字節跳動要「捨易取難」，放棄微軟（Microsoft）而選擇甲骨文，當中可能與甲骨文老闆的政治取態有關……（請點擊了解更多）

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安倍胞弟升官？

日本自民黨新總裁菅義偉預計將在9月16日接班安倍晉三，成為日本新首相，外界更關心他的新內閣人選，盛傳他會招攬安倍晉三的胞弟、前外務副大臣岸信夫出任防相，至於副首相麻生太郎、外相茂木敏充相信會留任。在這場總裁選舉中，被稱為「安倍欽定下任首相」的岸田文雄取得第二名，儘管與菅義偉票數相差甚遠，但總算不至慘敗，讓黨內不少人鬆一口氣……（請點擊了解更多）

岸信夫（左）為安倍晉三的弟弟，他本來姓安倍，之後過繼給舅父岸信和後，改姓岸。圖為2020年1月他訪問台灣時，會見台灣總統蔡英文（蔡英文Twitter）

菅義偉如何從一位農夫之子，走到今時今日的位置？點擊了解更多：

+ 5 + 5 + 5

美國山火燒出「新戰場」

美國山火造成至少35人死亡，但在這場災難之中還有一場政治爭拗，尤其在美國大選前夕，總統特朗普（Donald Trump）與對手拜登（Joe Biden）隔空發砲，特朗普淡化氣候變遷對這場山火的影響，拜登則批評特朗普是「氣候縱火犯」，究竟是天災或人禍，成為大選前的熱話……（請點擊了解更多）

金星有生命存在？

來自英美的大學科學家表示，在金星的大氣層中發現「磷化氫」（phosphine），顯示金星上可能有微生物，須做進一步研究。雖然對於人類來說，金星比火星易去，但科學家及各地太空部門無意前往探索，反而對探索火星更感興趣，究竟是為什麼？簡單來說就是，金星是一個沒有人會想去的地方……（請點擊了解更多）

新中東黎明

美國分別促成阿聯酋和巴林跟以色列建立正常關係。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和兩國代表於白宮簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。負責主持儀式的美國總統特朗普（Donald Trump）形容這是新中東的黎明……（請點擊了解更多）

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