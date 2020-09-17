彭博社：甲骨文將全面取得TikTok原始碼　合作計劃未消除國安憂慮

字節跳動手機應用程式抖音海外版TikTok被指危害國家安全，面臨美國封殺。彭博社引述知情人士報道，甲骨文和TikTok的合作計劃未能消除華府官員的憂慮。報道提到，根據計劃條款甲骨文將全面取得TikTok原始碼。

總統特朗普（Donald Trump）有權通過甲骨文提出的計劃，不過國安官員有機會使他改變主意。報道指，計劃仍然被考慮中，官員和公司之間的討論繼續。如果解決了剩餘的問題，華府有機會通過計劃。

報道指，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等官員擔心字節跳動仍然可以取得美國近百萬用戶的數據。官員對新架構和中國對公司的影響力存疑。

財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）已經檢視計劃內容。司法部長巴爾（William Barr）9月16日聽取簡報，正在檢視內容。據指巴爾當日早上和甲骨文高層通話。蓬佩奧上周則已經跟公司高層對話。

據指，甲骨文將全面取得TikTok原始碼和更新，確保字節跳動不會利用任何後門取得美國用戶數據。有關條款解釋了為什麼公司和國安官員形容甲骨文是「可信科技夥伴」，不但是將數據儲存於甲骨文的美國雲端伺服器。知情人士透露，甲骨文可以從演算法查看所有原始碼，確保沒有後門，並可以持續檢視更新的版本。

報道也提到，新成立的TikTok總部設於美國，並將聘用經美國政府許可的獨立董事會。公司將由第三方監督，並向美國政府報告，提供持續的審計、報告和規程，處理任何可能發生的事情。

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白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）表示，白宮深切關注保障美國公民的數據和安全。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則指，美國正在進行深度審查，過程期間「安全和所有權」的問題對特朗普而言很重要。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和其他五名共和黨參議員促請特朗普政府，如果TikTok和字節跳動仍然維持關係，就要否決計劃。