美媒：特朗普政府周二將批准TikTok與甲骨文合作協議

美國媒體9月15日引述消息人士報道，特朗普（Donald Trump）政府將批准中國企業字節跳動旗下TikTok與美國公司甲骨文（Oracle）達成的合作協議，並將在周二（9月15日）下午正式公布。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，該電視台記者克拉默（Jim Cramer）得知此消息後，電視台再向知情人士核實，獲證實政府將在9月15日作出有關決定。

‘This is gonna be today’ — @jimcramer on government approving TikTok-Oracle deal. — Jay Yarow (@jyarow) September 15, 2020

美國總統特朗普為TikTok設置最後出售美國業務的期限為9月20日，多間公司有意收購TikTok的美國業務，包括微軟（Microsoft），至甲骨文在9月14日證實，與TikTok母公司字節跳動達成協議，聲明表示甲骨文將成為提供TikTok服務的「可信任供應商」。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）同日表示，總統特朗普已收到甲骨文的計劃書，政府將在本周稍後時間審查有關交易案。

新華社：不涉及出售

中國官媒新華社報道，若方案獲批准，美國科技企業甲骨文會為TikTok提供雲服務，不涉及TikTok出售，亦不涉及核心技術轉讓。

路透社則引述消息人士報道，如果美國特朗普政府批准TikTok與甲骨文的合作計劃，TikTok預計將為美國創造2.5萬個就業機會，遠較目前在美國的約1000名員工為多。

圖為2019年9月，甲骨文的總裁埃利森（Larry Ellison）在活動中介紹其雲端產品方案。（Getty）

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：