馮德萊恩發表咨文提到香港問題　將推行歐盟版《馬格尼茨基法》

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月16日於歐洲議會讀出任內首份咨文。她提到香港和新疆問題，敦促歐盟成員國容許以有效多數票形式表決人權和實施制裁議題，並表示計劃推行屬於歐洲的《馬格尼茨基法》。

圖為2020年9月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩於布魯塞爾的歐洲議會發表任內首份咨文。（AP）

馮德萊恩表示，歐洲於全球事務需要採取明確立場和迅速行動。她形容，歐盟和中國的關係從戰略而言很重要，同時具挑戰，而中國則是歐盟的談判夥伴，同時也是經濟和制度的競爭對手。

馮德萊恩指，雙方於氣候變化等問題有共同利益，中國亦願意展開高級別對話，不過歐盟期望中國履行《巴黎協定》的承諾，並以身作則。她坦言，要讓歐洲公司公平進入市場面前有艱鉅的工作，貿易和投資關係仍然不平等，雙方的管治和社會制度亦截然不同，強調歐盟相信民主普世價值和個人權利。

談到民主和人權問題，馮德萊恩說，歐洲雖然不是沒有自身問題，但可以公開談論，批評和反對聲音不但得到接納，還有法律保障。因此歐盟必須對違反人權問題發聲，包括香港和維吾爾人的問題。她表示，有成員國指歐盟反應緩慢，因此促請成員國以有效多數票形式表決相關議題，而不是以一致通過決定。她宣布將推行屬於歐洲的《馬格尼茨基法》，讓歐盟有完善的工具應對人權問題。