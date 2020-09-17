日本新首相菅義偉上台注重改革　河野太郎成為行政第二把手

日本新任首相菅義偉的政府正式運作，他在總裁選前曾表明推動行政改革，打破垂直分割的行政體系。擔任改革擔當大臣的河野太郎成為了內閣中舉足輕重的人物，而根據已安排的大臣「座席排名」，亦暗示了菅義偉對改革的重視。

菅義偉在自民黨總裁選舉前，曾就政綱上表示要打破垂直分割的行政體系，改革行政監察系統，打破既得利益層。

外界評論菅義偉看重河野的大膽作風及辦事能力，特意起用他擔任行政改革及規則改革擔當大臣。

儘管行革大臣的職位次序遠較防衛大臣低，但在真正顯示政府內職位高低，及實力排行的「座席排名」中，河野卻坐在非常前的位置。河野在閣僚席及閣僚會見室分別坐在第二位及第四位。

閣僚會見室的坐席排名，被視為是與首相親疏及資歷的依據，而閣僚席排名則是行政的重要先後，這意味河野成為了內閣中舉足輕重的人物，亦代表菅義偉對改革十分重視。

菅義偉在16日晚，表示已指示河野就行政改革設立窗口，歡迎官員提出意見。

圖為9月16日，菅義偉新內閣成員合照，河野太郎正在離開，前方的是麻生太郎。（Getty）

上任首個記者會即表明要打破舊習

河野太郎在17日半夜的記者會上，就為自己「竟然還要在半夜開記者會」吐苦水，表示要打破舊習，強調改革決心：

「到了這個時間，我想其他大臣和各省廳的人早已離開，回去睡覺了。要拖到現在還在開記者會，正正就是前例主義、既得利益、權威主義的最好例子，一定要盡早打破。」

大阪前市長橋下徹在個人Twitter上對河野的發言表示非常支持，並稱希望藉此能讓政府組織內部改革真正開始。