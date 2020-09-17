美國報吿：上半年中美投資降至9年低位　TikTok風波預示更大趨勢

美國一份諮詢公司報吿稱，2020年上半年中美兩國之間的投資為2011年下半年以來的最低水平，報告又指，美國對中國企業字節跳動旗下TikTok採取的行動可能是一個更大趨勢的開始，更多中美兩國企業都可能面臨出售在對方國家業務的壓力。

美國總統特朗普9月16日對甲骨文（Oracle）公司收購TikTok美國業務的條款表達不滿，圖為特朗普9月10日在華盛頓白宮出席新聞發布會（Reuters）

根據美中投資項目（U.S.-China investment Project）的分析，2020年上半年，中美兩國之間的直接和風險資本投資總額為109億美元，為2011年下半年以來的最低水平。美中投資項目的牽頭組織包括榮鼎集團（Rhodium Group）和美中關係全國委員會（National Committee on U.S.-China Relations）。

彭博社17日報道，隨着世界上最大兩個經濟體之間的關係惡化到幾十年來的最糟糕水平，美國和中國之間的雙向投資在2020年上半年跌至9年來的最低水平。

2020年上半年，中國對美國的直接投資從2019年同期的34億美元增加到47億美元。由於美國對中國投資實施了更嚴格的控制，中國對美國投資的總體交易額仍然較低。

2020年上半年，美國對中國的直接投資下降31%，至41億美元。彭博社指出，這一趨勢短期內不太可能逆轉。

TikTok美國業務交易案一波三折，隨着封禁最後期限逼近，其命運引發擔憂：

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美中投資項目的報吿稱，截至目前，中國對美國愈來愈咄咄逼人的政策的反應是克制的，但是如果中美關係持續惡化，美國投資者可能將面臨反彈。

報吿又指，美國以國家安全為由，對TikTok採取的行動可能是一個更大趨勢的開始。報吿警吿稱，許多其他公司包括在美國運營的中國公司和在中國有業務的美國公司都可能面臨出售業務的壓力。

路透社9月17日在報道該報吿時也評論稱，受中美雙邊緊張關係的影響，可能會有更多的中國公司面臨出售美國業務的壓力。路透社指出，中美互相投資大幅下降，也是受到了新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響。

特朗普（Donald Trump）政府以中國科技公司構成國家安全風險為由，大幅擴大限制中國公司，包括將中國電訊設備製造商華為公司列入實體清單，又要求中國企業字節跳動出售TikTok的美國業務。