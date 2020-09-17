新冠肺炎｜印度一天近10萬人確診再創全球新高　孟買醫院不勝負荷

印度政府9月17日表示，當地新增97,894宗確診感染新冠肺炎（COVID-19）個案，此數字再創全球單日新高。印度目前累計512萬宗確診病例，繼續是全球第二多人感染的國家，疫情仍然未有消退跡象。

圖為9月16日，印度孟買一個車站外，擠滿正在排隊的人們。（Reuters）

孟買醫院不勝負荷

印度新冠疫情持續惡化，當局自9月初陸續解封以來，感染人數有增無減。孟買是當中的重災區之一，5個月以來當地增加近180萬病例，醫院已不勝負荷。

當地有醫生表示，自7月醫院轉為專門照顧新冠肺炎的患者以來，病床從此未曾空出，任何時候都爆滿。而當地部分醫院因缺乏呼吸機等設備，已拒絕接收新病人。

疫情不僅在城市爆發，更開始蔓延至鄉郊。一名在喀拉拉邦（Kerala）偏遠小區工作的醫療團隊ASHA成員，表示他所在社區自8月23日出現首宗病例以來，至今已新增確診至15人。

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印度政府雖然在疫情爆發初期已採取防疫措施，但無法控制病毒擴散。在9月政府更陸續解封，取消其「人民宵禁」（Janta Curfew）及開放交通工具。有分析指這是因當局已無法承受因封城抗疫措施帶來的經濟衝擊，印度2020年4月至6月GDP較同期下挫23.9%，創下自1996年發佈季度GDP數據以來的最差記錄。

但亦因此有擔憂指印度疫情只會持續惡化，終會超越美國成為全球感染數字最高國家。