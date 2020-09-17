俄反對派領袖團隊：納瓦爾尼酒店房內樽裝水遭落毒　驗出神經毒劑

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的懷疑中毒事件繼續受到國際關注，他的團隊9月17日表示，納瓦爾尼酒店房間的樽裝水驗出神經毒劑，懷疑納瓦爾尼不是在機場期間中毒，而是飲用酒店房的樽裝水後中毒。
該文章9月17日在納瓦爾尼的Instagram帳號發布，文章又附有片段，為團隊成員8月20日在納瓦爾尼懷疑中毒後的1小時左右，前往他所住的托木斯克酒店（Xander Hotel）房間內搜查的片段。
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
團隊成員之後將房內發現一些可疑物品送往德國實驗室進行檢驗，實驗室在兩星期後發現，房內的樽裝水驗出神經毒劑「諾維喬克」。
納瓦爾尼現時清醒，毋須依賴儀器協助呼吸，繼續在德國柏林就醫。他之前8月20日由托木斯克飛往莫斯科途中，身體嚴重不適，客機緊急降落後再將他送院，俄方指無證據顯示他中毒，但德國則指他遭神經毒劑諾維喬克毒害。
德國安全部門官員表示，納瓦爾尼現時沒有流亡德國的打算，希望能盡快康復後返回俄國。