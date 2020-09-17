英國2021年起取消遊客購物退稅政策　商界不滿

英國多間媒體報道，自2021年1月1日起，到訪英國的海外旅客將不再享有增值稅（VAT）退稅優惠，英國各大機場、港口及歐洲之星（Eurostar）車站也將不再販售免稅的電子產品、時裝、香水等。此舉引來當地零售業界、旅遊業界不滿，要求政府改變計劃。

圖為8月22日抵達倫敦希斯路機場的旅客（Getty）

英國政府在9月11日刊出公告，表明政府將自2021年起取消海外旅客在英國商店購物後的增值稅退稅（VAT refunds）政策，外國遊客若果仍想免稅購買商品，便要在商店購買後，由商家直接郵寄至海外地址。

英國媒體指，根據政府計劃，自2021年起，英國各大機場、港口及歐洲之星（Eurostar）車站也將不再販售免稅的電子產品、時裝、香水等，酒類和煙草則可以繼續有免稅優惠。

《獨立報》報道，自2021年起，海外遊客將可以攜帶42升啤酒，18升無氣葡萄酒，4升烈酒或者9升氣泡酒回國，煙草和其他商品的配額保持不變。

商界：損害產業

英國政府的計劃引來當地商界不滿，代表倫敦逾600間商店的New West End Company表示，這將會使英國成為歐洲內唯一一個不向海外遊客提供免稅購物優惠的國家，促請政府改變做法。英國機場營運商協會（AOA）也批評稱，這是無必要地損害那些正受疫情衝擊的產業。