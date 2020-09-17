港人在英國｜刺激市道亮點在飲食業　政府無限次資助堂食真係得！

文：顧書維（於國際顧問公司任職，現旅居英國） 3月之際，或許因為多留學生從英美返港，香港媒體較多關於英國的報導，近來香港疫情反覆，傳媒的焦點重新放於本地，少提英國情況，那麼，疫症大流行之下，英國如今民間情況如何呢？

筆者觀察到過去兩個周末商業大街（high street）的人流量，差不多回到與疫情前的水平。（AP）

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先講「戴口罩」的現象。自從英國政府宣布有關戴口罩的政策後，在街上所見，的確多了市民戴口罩，市面及網絡亦有穩定的供應，不同的商家均推出各式各樣可清洗、可重用的口罩應市，甚少再出現口罩缺貨的問題。當然，英國市民十分「聽話」，在規定的地點如商店、公共交通工具就會乖乖戴罩，但一旦離開這些指定場所，就會馬上出現共同「除罩」的現象，相信在香港甚為少見。

至於經濟活動，我過去兩個周末到商業大街（high street）一逛，發覺人流量差不多回到與疫情前的水平，不少商店均採取one-way system（單向路線），以防止顧客互相交錯，減少感染機會，當然亦有提供各種優惠，以刺激消費，然而，亮點卻是餐廳。

政府為振興經濟，推出一系列措施，當中最具創意的莫過於由財相Rishi Sunak宣布的Eat Out to Help Out計劃，顧名思義，就是鼓勵大家外出用餐消費拯救經濟。政策貫穿整個8月，逢周一至周三，選擇堂食的市民，政府將為他們埋一半單，支付50%的費用，上限為每人減免10英鎊。

以大型連鎖餐飲集團Nando's為例，平時10件Peri Peri雞翼拼盤要£9.60（約96港元），如今埋單卻只需£4.80（約48港元）；至於食到飽的Whole chicken，本來在減去VAT後也要£12（約120港元），如今卻是£6（約60港元）就有交易。更重要的是，堂食優惠的政策不限次數，因此會有顧客將「正餐」與「甜品及餐飲」分開進食，在吃過正餐後結帳，離開餐廳重新排隊，務求取得「最佳優惠」，至於做法是否符合成本效益，就見人見智了。

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經濟和商業研究中心（CEBR）分析數據顯示，8月的頭兩個星期，實施優惠的那幾天，堂食客人增加26.9%，讓參與商戶喜出望外。

8月已過，Eat Out to Help Out計劃任務完成，為過去一個月埋單計數，財政部的數據顯示全國餐廳合共申請超過一億份堂食，創下佳績，挽回不少市民堂食的信心。在大家不捨計劃之際，有餐廳決定自行延續計劃，以不同形式提供優惠，亦有外賣平台巨頭推出Eat In to Help Out的優惠，對於因為擔心疫情而尚未敢外出進食的市民而言，絕對是踏入秋季前的好消息。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介： 顧書維。前社區主任，曾留學英倫，主修國際關係，現旅居英國，於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。 作者facebook專頁：按此

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