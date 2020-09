港人在英國｜刺激市道亮點在飲食業　政府無限次資助堂食真係得！

文:顧書維(於國際顧問公司任職,現旅居英國) 3月之際,或許因為多留學生從英美返港,香港媒體較多關於英國的報導,近來香港疫情反覆,傳媒的焦點重新放於本地,少提英國情況,那麼,疫症大流行之下,英國如今民間情況如何呢?

筆者觀察到過去兩個周末商業大街(high street)的人流量,差不多回到與疫情前的水平。(AP)

先講「戴口罩」的現象。自從英國政府宣布有關戴口罩的政策後,在街上所見,的確多了市民戴口罩,市面及網絡亦有穩定的供應,不同的商家均推出各式各樣可清洗、可重用的口罩應市,甚少再出現口罩缺貨的問題。當然,英國市民十分「聽話」,在規定的地點如商店、公共交通工具就會乖乖戴罩,但一旦離開這些指定場所,就會馬上出現共同「除罩」的現象,相信在香港甚為少見。

至於經濟活動,我過去兩個周末到商業大街(high street)一逛,發覺人流量差不多回到與疫情前的水平,不少商店均採取one-way system(單向路線),以防止顧客互相交錯,減少感染機會,當然亦有提供各種優惠,以刺激消費,然而,亮點卻是餐廳。

政府為振興經濟,推出一系列措施,當中最具創意的莫過於由財相Rishi Sunak宣布的Eat Out to Help Out計劃,顧名思義,就是鼓勵大家外出用餐消費拯救經濟。政策貫穿整個8月,逢周一至周三,選擇堂食的市民,政府將為他們埋一半單,支付50%的費用,上限為每人減免10英鎊。

以大型連鎖餐飲集團Nando's為例,平時10件Peri Peri雞翼拼盤要£9.60(約96港元),如今埋單卻只需£4.80(約48港元);至於食到飽的Whole chicken,本來在減去VAT後也要£12(約120港元),如今卻是£6(約60港元)就有交易。更重要的是,堂食優惠的政策不限次數,因此會有顧客將「正餐」與「甜品及餐飲」分開進食,在吃過正餐後結帳,離開餐廳重新排隊,務求取得「最佳優惠」,至於做法是否符合成本效益,就見人見智了。

經濟和商業研究中心(CEBR)分析數據顯示,8月的頭兩個星期,實施優惠的那幾天,堂食客人增加26.9%,讓參與商戶喜出望外。

8月已過,Eat Out to Help Out計劃任務完成,為過去一個月埋單計數,財政部的數據顯示全國餐廳合共申請超過一億份堂食,創下佳績,挽回不少市民堂食的信心。在大家不捨計劃之際,有餐廳決定自行延續計劃,以不同形式提供優惠,亦有外賣平台巨頭推出Eat In to Help Out的優惠,對於因為擔心疫情而尚未敢外出進食的市民而言,絕對是踏入秋季前的好消息。

作者簡介: 顧書維。前社區主任,曾留學英倫,主修國際關係,現旅居英國,於國際顧問公司任職,寫文章以自娛娛人。 作者facebook專頁:按此

