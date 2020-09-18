【美國大選2020】特朗普：郵寄投票或讓大選結果永遠無法準確肯定

美國總統特朗普（Donald Trump）9月17日再抨擊郵寄投票做法，稱此舉可能讓11月的總統選舉結果永遠無法準確確定。

特朗普17日在Twitter發文稱：「因為新的以及前所未有、龐大數量、未經選民要求索取的選票將會發送給『選民』，或任何地方，今年，11月3日的選舉結果或永不能被準確地確定，這是某些人想要的。昨天發生另一場選舉災難。停止瘋狂的投票（行為）！」

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020

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2016年大選時，有四分之一選民選擇郵寄投票。而在2020年大選，全美目前有34個州允許選民郵寄投票，另外16個州要求選民提供如生病或外遊的理由，才能郵寄投票。

特朗普已非第一次稱郵寄投票會導致舞弊行為。他在8月24日正式獲提名，代表共和黨出戰11月大選，聲稱一旦他無法連任，國家將步向可怕方向，並警告大選可能出現舞弊，但他未有提出具體證據。