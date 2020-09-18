【美國大選2020】特朗普：郵寄投票或讓大選結果永遠無法準確肯定

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美國總統特朗普（Donald Trump）9月17日再抨擊郵寄投票做法，稱此舉可能讓11月的總統選舉結果永遠無法準確確定。

特朗普17日在Twitter發文稱：「因為新的以及前所未有、龐大數量、未經選民要求索取的選票將會發送給『選民』，或任何地方，今年，11月3日的選舉結果或永不能被準確地確定，這是某些人想要的。昨天發生另一場選舉災難。停止瘋狂的投票（行為）！」

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2016年大選時，有四分之一選民選擇郵寄投票。而在2020年大選，全美目前有34個州允許選民郵寄投票，另外16個州要求選民提供如生病或外遊的理由，才能郵寄投票。

特朗普已非第一次稱郵寄投票會導致舞弊行為。他在8月24日正式獲提名，代表共和黨出戰11月大選，聲稱一旦他無法連任，國家將步向可怕方向，並警告大選可能出現舞弊，但他未有提出具體證據。

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