小鬼逝世｜多地媒體包括CNN報道　衝出台灣進軍星洲日本也出名

小鬼黃鴻升16日猝逝北投家中，享年36歲震驚各界，美國有線電視新聞網絡（CNN）也對此報道，稱小鬼曾發行過5張專輯與多首單曲，在新加坡和日本都擁有相當知名度，他過世的消息讓各地粉絲難以接受。

CNN的新聞標題為「Alien Huang, Taiwanese actor and singer, dead at 36（台灣演員兼歌手黃鴻升36歲逝世）」，內文引用中央社報道詳述前《娛樂百分百》主持人小鬼16日在北投家中猝逝並被父親發現的過程，確切死因尚不清楚，預定於18日解剖以查明死因。

小鬼黃鴻升逝世消息獲世界多地媒體報道（點圖放大瀏覽）：

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CNN隨後盤點小鬼至今的演藝成就，包含2002年與陳柏霖及遠藤章造組成三人團體「HC3」，後來又在2003年與韓宜邦（Junior）及林埈永（綠茶）組成男子團體「丸子」。另外至今也以個人名義發行過五張專輯和多首單曲，也是多檔知名節目主持人等。

他出演過電視劇《愛你》、《終極一班》、電影《陣頭》與《角頭》等，之後也在新加坡電影《一泡而紅》中與新加坡女藝人莊米雪（Michelle Chong）合作演出。根據報道，莊米雪也PO合照悼念小鬼，並稱「難以置信，你將永遠是我生命中的第一男主角。RIP」。

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