美國民主黨公布3500億美元法案內容　倡抗衡中國影響力

在中美兩國關係緊張之際，美國參議院內的民主黨人9月17日推動一項法案及公布內容，以面對來自中國的挑戰和競爭，包括提倡在10年內撥款逾3500億美元，投資於建設美國工業，加強產能及與中國抗衡。

扭轉依賴中國局面

美國《紐約時報》9月18日指出，這份名為《美國領導法案》（The America LEADS Act），包括將在10年內投資超過3,500億美元，加強建設美國的工業能力，應對北京的挑戰等一系列內容。這個《美國領導法案》有四個指導支柱：投資加強美國的競爭力；支持美國的聯盟和合作夥伴；恢復和推進以價值觀為中心的外交政策；確保中國為掠奪行為付出代價。

舒默指出，這項法案着重於加強美國在科學和技術方面的研究與開發，提出在美國半導體產業中再投資約160億美元，以幫助美國在這一領域保持相較於北京的優勢。（AP）

這一法案由美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議院外交委員會副主席梅嫩德斯（Bob Menendez）領銜，得到了11名民主黨重要參議員支持。

參議員民主黨人通過聲明表示，「作為迄今為止最為全面的中國法案，《美國領導法案》旨在認識到只有在國內經濟蓬勃發展的情況下，我們才能真正地與中國在海外競爭。」其目的是力圖增強美國的製造業和基礎設施能力，以使美方脱離對中國經濟的依賴，並提高美國公司的競爭力。

「必須採取大膽行動」

《紐約時報》稱，該法案還旨在打破中國的全球供應鏈的掌控，要求五角大樓從美國及其所謂的友好國家購買某些產品，而不是從中國。

2020年9月17日，拜登在一場活動中強調，「我視中國為一個競爭對手，這也是我為什麼認為我們必須加強在亞洲的（外交）關係、我們的聯盟」。（AP）

舒默強調「必須採取大膽的積極行動，以應對中國目前對我們的經濟繁榮和國家安全構成的明顯威脅。《美國領導法案》抵抗中國共產黨的掠奪性貿易做法和侵略性軍事行為，重振我們的（外交）聯盟，並通過對我們的工人、企業家和製造商進行必要的投資來扭轉局面」。

梅嫩德斯提出，美國總統特朗普（Donald Trump）對中國採取的完全是咆哮和戰術，缺乏戰略的方式。「特朗普總統的政策不是在應對這些挑戰，而是為北京鋪開紅毯，讓他們得以重塑國際機構，建立全球規則和規範，傳播其專制制度的影響力」。