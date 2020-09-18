菅義偉新內閣支持率74%歷來第3高　傳9月20日與特朗普通話

日本首相菅義偉9月16日新上場，日本媒體展開的民調顯示，菅義偉內閣支持率達74%，在歷代新內閣民調中排名第3，僅次於前首相小泉純一郎與鳩山由紀夫。 日本富士新聞網（FNN）報道，菅義偉計劃9月20日與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，兩國官員正在準備，此將成為菅義偉擔任首相後首次與特朗普通話。

日經新聞與東京電視台在9月16日與17日展開的民意調查顯示，菅義偉內閣的民調支持度達74%，比前首相安倍晉三內閣的8月支持度高出19個百分點，主因是信賴人品及有安定感。

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若與1987年起有留下紀錄的歷代首相剛上任時的民調相較，第一名是2001年前首相小泉純一郎，內閣支持率達80%；第二名是2009年前首相鳩山由紀夫的75%，菅義偉內閣排行第三。至於安倍晉三2012年剛上任時，民調顯示其內閣的支持率為62%。

共同社同樣在9月16日至17日展開民調，結果顯示菅義偉內閣的支持率為66.4%，不支持率為16.2%。報道稱，與最近歷代內閣成立時相比，菅義偉內閣獲得的支持率屬於較高。

對於菅義偉主張繼承「安倍經濟學」等前任首相的路線，58.7%受訪者對此表示「給予肯定」，32.4%受訪者則稱「不予肯定」。