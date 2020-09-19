加拿大放棄對華貿易談判　商鵬飛指協議不再值得追求

加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）接受《環球郵報》訪問時表示，加拿大和中國的貿易協議不再值得追求，決定放棄兩國四年前啟動的談判，同時譴責北京獨斷和脅迫的外交手段。

《環球郵報》9月18日刊出訪問。商鵬飛認為，目前不存在繼續有關討論的條件，「2020年的中國不再是2016年的中國」，並指當時制定的所有舉措和政策需要重新審視，「我們正在以2020年中國的眼光檢閱」。

報道提到，商鵬飛批評北京獨斷和脅迫的外交手段。他指，加拿大目前首要任務是將邁克爾帶回家。他所指的是中國自2018年12月扣押的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）。外界認為，北京扣押二人的目的是報復加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟。

商鵬飛的表態反映現任政府對華態度的重大改變，也顯示政府沒有太大意欲重回四年前的歡樂的氣氛。

圖為2020年8月25日，加拿大外交部長商鵬飛和中國外交部長王毅於意大利羅馬會面。（Reuters）

2016年9月，總理杜魯多（Justin Trudeau）訪問中國，數周後中國國務院總理李克強回訪，雙方同意開啟加中戰略夥伴關係的新一章，包括擴展貿易。

此後，中國被指大規模關押穆斯林維吾爾族人，於南海國際領域進行軍事活動，收緊香港的管治並任何拘留外國人，引起不少民主國家不滿。加拿大曾發表聲明譴責北京，放棄協商引渡協議，並因應《港區國安法》生效暫停執行與港的引渡協議。