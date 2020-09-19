【泰國示威】規模料為6年來最大　示威者籲限泰王權力衝擊王室

泰國曼谷9月19日再有學生發起大型集會，外界預期有10萬人上街。示威者除了最初的訴求外，還將呼籲改革君主制，希望限制君主制權力。美媒稱這是公開挑戰泰國王室。

示威者除要求以總理巴育（Prayut Chan-o-cha）為首的軍政府下台，亦要求限制泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的權力。

以學生為首的示威團體8月提出「10大訴求」，包括廢除禁止民眾批評王室的「冒犯君主罪」（lèse-majesté）、修憲以容許人們批評泰國、禁止王室對政治發表意見，以及禁止泰王為政變背書。當時示威者不只打破禁忌，更面對被捕及被起訴的風險。

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他們的訴求最初是解散現時的國會並舉行大選，制定新憲法以及停止恐嚇社運人士。不過19日集會的主辦單位在宣傳中表達，希望限制君主制權力的新訴求。預料此舉會令官民之間緊張情勢升溫。

彭博社在19日的報道引述學生領導的示威主辦單位估計，或有10萬人在法政大學（Thammasat University）聚集。校方雖然禁止人們在校內聚集，示威人士稱會如期進行。