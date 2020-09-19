美國華人微信WeChat使用者組織起訴特朗普：不達目的決不罷休

美國商務部9月18日公布「禁令」細則，從20日起禁止美國境內應用程式商店提供TikTok和WeChat的下載、更新服務。美國華人WeChat使用者組織「美國微信使用者聯合會」（美微聯會，USWUA）同日指出，商務部所頒細則，與美國司法部16日代表美國政府跟組織律師團交涉時所做出的承諾大相徑庭。

組織稱：「美國總統府各部門之間所做表述不一，必然造成想要遵紀守法的大眾無比困惑，故而嚴重違憲」。

美微聯會表示，組織在接到美國司法部出具的不禁止個人微信用戶使用微信的保證後，當時便料到自行其是的商務部根本不會理會該保證，甚至會故意刁難、鑽法律空子，所以一直堅持庭上見，不拿到法院頒布的明確的、徹底的、不留任何餘地的禁止總統令實施的命令前，決不罷休。

圖為9月16日美國總統特朗普在白官出席記者會。（AP）

美微聯會補充道，商務部18日所頒布的實施細則完全證實他們猜測，故會方處理此案律師團以快速工作，提交補充材料給加州法院，並於美西時間19日上午11點45分緊急二次開庭向法官陳述今日所發生的新情況以及會方立場與訴求。

美國司法部16日曾提交文件稱，商務部長羅斯不打算對僅下載或使用WeChat傳輸個人或商業訊息的個人或團體採取行動。

美微聯會當時認為，美國司法部的這一單方面聲明不屬於總統和商務部長簽字的正式文件，也沒有得到法官認可，因此它的法律效力存在很大疑問。更重要的是，總統令的模糊性和違反憲法的缺陷仍未得到更正。比如，雖然這一聲明說到普通微信用戶繼續使用不會受到懲罰，但美國政府並沒有承諾是否會強迫騰訊或App Store除下微信這一應用程式，也沒有就微信的支付和其它功能是否違反總統令做出明確的定義。

繼17日首次聽證會及18日緊急二次開庭後，美微聯會會在19日再次與美國司法部公堂相見。