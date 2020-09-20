【金斯伯格離世】特朗普：任命最高法院大法官刻不容緩

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）病逝，一場激烈的政治鬥爭隨即展開。總統特朗普（Donald Trump）9月19日表示，將迅速提名金斯伯格的繼任者，形容情況刻不容緩。

特朗普發文指，「我們被安排處於這個位置，擁有權力而且重要，為驕傲選出我們的人作出決定，其中最重要的決定一直被認為是選出美國最高法院大法官。」他認為，「我們有這個義務，這是刻不容緩。」

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已經表明，不論特朗普提名誰人出任大法官，將召開會議表決。民主黨則指，共和黨應該參照四年前所定的例子，臨近選舉前不考慮大法官提名。

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路透社引述知情人士指，兩名上訴法院女法官獲特朗普考慮提名出任最高法院大法官。二人分別是古巴裔美國人拉戈亞（Barbara Lagoa）和保守派天主教徒巴雷特（Amy Coney Barrett）。她們都是由特朗普提名出任上訴法院法官。