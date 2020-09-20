【金斯伯格離世】特朗普：任命最高法院大法官刻不容緩

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美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）病逝，一場激烈的政治鬥爭隨即展開。總統特朗普（Donald Trump）9月19日表示，將迅速提名金斯伯格的繼任者，形容情況刻不容緩。

特朗普發文指，「我們被安排處於這個位置，擁有權力而且重要，為驕傲選出我們的人作出決定，其中最重要的決定一直被認為是選出美國最高法院大法官。」他認為，「我們有這個義務，這是刻不容緩。」

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已經表明，不論特朗普提名誰人出任大法官，將召開會議表決。民主黨則指，共和黨應該參照四年前所定的例子，臨近選舉前不考慮大法官提名。

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路透社引述知情人士指，兩名上訴法院女法官獲特朗普考慮提名出任最高法院大法官。二人分別是古巴裔美國人拉戈亞（Barbara Lagoa）和保守派天主教徒巴雷特（Amy Coney Barrett）。她們都是由特朗普提名出任上訴法院法官。

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